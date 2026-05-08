Удав оставил без воды жителей российского города

В Нижнем Тагиле смытый в унитаз плюшевый удав оставил без воды жильцов дома

В Нижнем Тагиле Свердловской области плюшевый удав оставил без воды жителей многоэтажного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о доме на улице Энтузиастов, 91. По информации источника, жильцы пожаловались на проблемы с канализацией и слабый напор воды в аварийную службу. Приехав на место, специалисты обнаружили, что причиной засора оказалась длинная игрушечная змея зелено-желтого цвета. «Колодец почистили. Вот что вытащили... Змею, удава. Сейчас закроем [колодец], но надо будет ремонт делать», — рассказал один из сотрудников службы, снявший «виновника» аварии на видео.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Астрахани залез в канализационный люк и лишил воды 22 тысячи горожан.