Пьяный россиянин залез в люк и оставил половину района без воды

Пьяный житель Астрахани залез в канализационный люк и лишил воды 22 тыс. человек

В Астрахани пьяный мужчина залез в канализационный люк и оставил половину района без воды. Доступа к базовым удобствам лишились более 22 тысяч человек, сообщает издание AstrakhanPost.

24-летний россиянин, находясь под влиянием алкоголя, залез в канализационный колодец и своими руками перекрыл запорные устройства напорного коллектора. Это спровоцировало аварию — случился мощный гидравлический удар, из-за которого разорвало трубы.

В результате более 22 тысяч местных жителей остались без воды, а улицы города затопило нечистотами. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил хулигана к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Россиянин также обязан возместить ущерб водоканалу на сумму 494 тысячи рублей.

Ранее житель Уфы потушил пожар фекалиями. Инцидент произошел в районе Кузнецовский затон. Местный житель выбросил мусор на помойку и поджег его. Пламя сразу же перекинулось на контейнер с отходами. Возгорание заметили рабочие на ассенизаторской машине. На кадрах с места происшествия видно, как россиянин вышел из салона, взял шланг и залил возгорание водой с фекалиями.