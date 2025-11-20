Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:21, 20 ноября 2025Экономика

Россиянин потушил пожар фекалиями

В Уфе водитель ассенизаторской машины потушил пожар на мусорке фекалиями
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе водитель ассенизаторской машины потушил пожар фекалиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в районе Кузнецовский затон. Местный житель выбросил мусор на помойку и поджег его. Пламя сразу же перекинулось на контейнер с отходами.

Возгорание заметили рабочие на ассенизаторской машине. На кадрах с места происшествия видно, как россиянин вышел из салона, взял шланг и залил возгорание водой с фекалиями. В результате огонь потух и не стал распространяться дальше.

Ранее жители Новороссийска пожаловались на трехмесячный фекальный потоп. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть канализационные стоки, которые льются из люка, а также сотрудницу офиса на цокольном этаже одного из домов, которой приходится сливать ведрами плохо пахнущую воду.

Представитель местного водоканала заявил журналистам, что проблема с потопами кроется в насосе, которому недостает мощности, и заверил, что новый насос уже заказан. Виновниками происходящего он назвал самих жильцов дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с одной инфекцией в Москве

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости