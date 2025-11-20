Россиянин потушил пожар фекалиями

В Уфе водитель ассенизаторской машины потушил пожар на мусорке фекалиями

В Уфе водитель ассенизаторской машины потушил пожар фекалиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в районе Кузнецовский затон. Местный житель выбросил мусор на помойку и поджег его. Пламя сразу же перекинулось на контейнер с отходами.

Возгорание заметили рабочие на ассенизаторской машине. На кадрах с места происшествия видно, как россиянин вышел из салона, взял шланг и залил возгорание водой с фекалиями. В результате огонь потух и не стал распространяться дальше.

Ранее жители Новороссийска пожаловались на трехмесячный фекальный потоп. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть канализационные стоки, которые льются из люка, а также сотрудницу офиса на цокольном этаже одного из домов, которой приходится сливать ведрами плохо пахнущую воду.

Представитель местного водоканала заявил журналистам, что проблема с потопами кроется в насосе, которому недостает мощности, и заверил, что новый насос уже заказан. Виновниками происходящего он назвал самих жильцов дома.