16:38, 14 ноября 2025Экономика

В российском городе пожаловались на трехмесячный фекальный потоп

Жители Новороссийска пожаловались на длящийся три месяца фекальный потоп в домах
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Новороссийска пожаловались, что их дома на протяжении почти трех месяцев заливает фекалиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kub Mash.

Речь идет о 10 многоэтажных домах, расположенных на Анапском шоссе. По словам местных жителей, они долгое время страдали от регулярных потопов — так, дома заливало сточными водами в период с 2016 по 2020 год. Тогда активистам удалось добиться, чтобы муниципалитет приобрел два насоса. Между тем в конце августа 2025-го смрадные потопы вернулись. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть канализационные стоки, которые льются из люка, а также сотрудницу офиса на цокольном этаже одного из домов, которой приходится сливать ведрами плохо пахнущую воду.

Представитель местного водоканала заявил журналистам, что проблема с потопами кроется в насосе, которому недостает мощности, и заверил, что новый насос уже заказан. Виновниками происходящего он назвал самих жильцов дома.

Ранее в ноябре в селе Омской области рассказали о фекальном потопе, который не прекращается с февраля.

