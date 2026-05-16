12:43, 16 мая 2026Россия

В российском регионе арестовали титулованного мерина

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrea Liebherr / Shutterstock / Fotodom  

В Приморском крае суд арестовал титулованного мерина Ван Хельсинга из-за травмы подростка, нанесенной лошадью из той же конюшни. Об этом сообщает Baza в Telegram.

В середине мая 2025 года лошадь лягнула 16-летнюю девочку, занимавшуюся верховой ездой в частной конюшне в селе Михайловка. Подростка госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно‑мозговой травмой.

Как пишет издание, на записях с камер видеонаблюдения видно, что девочка якобы никому не сказала, что пошла в конюшню, не надела экипировку и вывела лошадь на прогулку без разрешения персонала.

После инцидента мать девочки обратилась в полицию. По прошествии пяти судов владелицу частной конюшни Екатерину Бурдюг признали виновной в причинении вреда средней тяжести и обязали выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей. В качестве обеспечительной меры суд арестовал мерина, который множество раз одерживал победы в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске лошадь проломила череп и раздробила мозги хозяйки. Женщине провели трепанацию черепа, она находилась в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких в течение 10 дней.

