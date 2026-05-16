59-летний строитель изменил привычке и выиграл 196 миллионов рублей

Строитель из Малайзии выиграл 196,4 миллиона рублей в лотерею

Мужчина из Малайзии изменил многолетней привычке и выиграл в лотерею 10,6 миллиона ринггитов (196,4 миллиона рублей). Об этом пишет AsiaOne.

59-летний строитель из Джохор-Бару обычно играл в лотереи 4D Classic и 4D Jackpot. Однако 18 апреля он увидел в продаже билеты Lucky Pick («Удачный выбор») розыгрыша Magnum 4D и решил рискнуть. Мужчина не думал, что случайный выбор принесет ему удачу, и узнал об огромном выигрыше только когда вернулся к киоску через несколько дней, чтобы сыграть снова.

«Я был в полном шоке. Никогда не думал, что билет "Удачный выбор" может быть на самом деле таким удачным», — сказал он.

Малайзиец признался, что они с женой пока еще не до конца осознали, какая сумма на них свалилась. Строитель не знает, на что потратить деньги и увольняться с работы не собирается.

