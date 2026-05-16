Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:31, 16 мая 2026Из жизни

59-летний строитель изменил привычке и выиграл 196 миллионов рублей

Строитель из Малайзии выиграл 196,4 миллиона рублей в лотерею
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Aisyaqilumaranas / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина из Малайзии изменил многолетней привычке и выиграл в лотерею 10,6 миллиона ринггитов (196,4 миллиона рублей). Об этом пишет AsiaOne.

59-летний строитель из Джохор-Бару обычно играл в лотереи 4D Classic и 4D Jackpot. Однако 18 апреля он увидел в продаже билеты Lucky Pick («Удачный выбор») розыгрыша Magnum 4D и решил рискнуть. Мужчина не думал, что случайный выбор принесет ему удачу, и узнал об огромном выигрыше только когда вернулся к киоску через несколько дней, чтобы сыграть снова.

«Я был в полном шоке. Никогда не думал, что билет "Удачный выбор" может быть на самом деле таким удачным», — сказал он.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Малайзиец признался, что они с женой пока еще не до конца осознали, какая сумма на них свалилась. Строитель не знает, на что потратить деньги и увольняться с работы не собирается.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас выиграл в лотерею 41 миллион долларов. Мужчина играл в лотерею уже 30 лет, но его преследовали неудачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение визита Путина в Китай

    В Госдуме предложили заморозить «мусорную реформу»

    Проехавшийся в метро блогер раскрыл секрет своей туфли и рассмешил публику

    В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

    Президент Сербии раскрыл планы о поездке в Китай после Трампа и Путина

    Беспилотник повредил несколько домов в турецком городе

    Врачи в Подмосковье спасли сотни недоношенных младенцев

    В российском посольстве заявили о последствиях санкций Норвегии против Москвы

    Новый имидж 72-летнего Джона Траволты на Каннском фестивале вызвал споры в сети

    ФИФА обсудит со сборной Ирана участие в ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok