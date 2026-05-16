Российские военные заняли два новых населенных пункта в зоне СВО

МО РФ: Российские военные заняли два населенных пункта в Харьковской области

Российские военные заняли два новых населенных пункта в Харьковской области. О ходе специальной военной операции (СВО) на Украине сообщили в Министерстве обороны.

Речь идет о населенных пунктах Боровая и Кутьковка. Бои за него вели военные подразделения группировки войск «Запад».

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности «Запада» более 170 солдат. По данным оборонного ведомства, противник также потерял боевюую бронированную машину, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.

Военные также продвинулась в районе еще пяти населенных пунктов Харьковской области и четырех — в Донецкой Народной Республике, включая Красный Лиман.

Ранее в Генштабе сообщили о контроле Российской армией подавляющей части территории Красного Лимана, который является крупным административным центром и железнодорожным узлом. На данный момент известно о занятии 85 процентов города.