Появились подробности о разрушениях после удара ВСУ по многоэтажке в российском городе

12:31, 16 мая 2026Россия

Оперштаб: В Белгороде из-за удара ВСУ по многоэтажке повреждены 70 квартир
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому оказались повреждены более 70 квартир. Подробности о разрушениях после атаки на российский город появились в Telegram-канале оперативного штаба.

«Оценку строительных конструкций будут производить эксперты», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что от ударов беспилотников в городе повреждены три многоквартирных дома, один инфраструктурный объект, оборудование на территории коммерческого объекта и 19 автомобилей.

В результате атаки ранены девять человек. Среди пострадавших — трехлетний ребенок.

ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона 15 мая. В результате взрыва украинского дрона загорелись несколько балконов. Пострадали люди.

