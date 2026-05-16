«Манчестер Сити» считается фаворитом финала Кубка Англии против «Челси»

Назван фаворит финала Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Челси». Об этом пишет «РБ-Спорт».

Фаворитом предстоящего матча считается «Сити», поставить на победу команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1,37. Вероятность успеха «Челси» оценивается коэффициентом 3,10.

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Кубка Англии 16 мая. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 17:00 по московскому времени.

Отмечается, что «Челси» не обыгрывал «Сити» с 2021 года. За это время команды провели 13 матчей, в десяти из которых победили «горожане», а еще три завершились ничьей.