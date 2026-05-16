Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:25, 16 мая 2026Спорт

Назван фаворит финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» считается фаворитом финала Кубка Англии против «Челси»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Манчестер Сити»

Игроки «Манчестер Сити» . Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Назван фаворит финала Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Челси». Об этом пишет «РБ-Спорт».

Фаворитом предстоящего матча считается «Сити», поставить на победу команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1,37. Вероятность успеха «Челси» оценивается коэффициентом 3,10.

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Кубка Англии 16 мая. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 17:00 по московскому времени.

Отмечается, что «Челси» не обыгрывал «Сити» с 2021 года. За это время команды провели 13 матчей, в десяти из которых победили «горожане», а еще три завершились ничьей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение визита Путина в Китай

    В Госдуме предложили заморозить «мусорную реформу»

    Проехавшийся в метро блогер раскрыл секрет своей туфли и рассмешил публику

    В США указали на изменение позиции ЕС по переговорам с Россией

    Президент Сербии раскрыл планы о поездке в Китай после Трампа и Путина

    Беспилотник повредил несколько домов в турецком городе

    Врачи в Подмосковье спасли сотни недоношенных младенцев

    В российском посольстве заявили о последствиях санкций Норвегии против Москвы

    Новый имидж 72-летнего Джона Траволты на Каннском фестивале вызвал споры в сети

    ФИФА обсудит со сборной Ирана участие в ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok