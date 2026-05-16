Бывший СССР
12:36, 16 мая 2026

Санду подтвердила намерение грабить Приднестровье налогами

Глава МИД Игнатьев назвал введенные Санду налоги для Приднестровья поборами
Мария Винар

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила намерение грабить Приднестровье налогами. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Так, политик отреагировал на слова Санду о том, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения о выводе российских войск из республики. Он назвал введение налогов вопиющей ситуацией. «Молдова призналась буквально этими словами о том, что действительно это поборы», — заявил Игнатьев.

Кроме того, глава МИД ПМР сравнил нововведение с наказанием для жителей Приднестровья. «Это как будто некая форма наказания за то, что у нас действует миротворческая операция. Тут, конечно, я думаю, что очень красноречивые заявления», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее Санду обвинили в госизмене.

