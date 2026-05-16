Глава МИД Игнатьев назвал введенные Санду налоги для Приднестровья поборами

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила намерение грабить Приднестровье налогами. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Так, политик отреагировал на слова Санду о том, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения о выводе российских войск из республики. Он назвал введение налогов вопиющей ситуацией. «Молдова призналась буквально этими словами о том, что действительно это поборы», — заявил Игнатьев.

Кроме того, глава МИД ПМР сравнил нововведение с наказанием для жителей Приднестровья. «Это как будто некая форма наказания за то, что у нас действует миротворческая операция. Тут, конечно, я думаю, что очень красноречивые заявления», — подчеркнул собеседник телеканала.

