Оппозиция Молдавии обвинила Санду в госизмене из-за обмена граждан

Оппозиционная Либерально-демократическая партия в Молдавии заявила, что действия президента страны Майи Санду в рамках обмена граждан являются, по ее мнению, актом «осознанной государственной измены». Об этом сообщается в партийном заявлении.

Ранее Санду сообщила, что Молдавия в рамках международного обмена передала России и Белоруссии россиянку Нину Попову и бывшего замдиректора молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Бэлана, ранее осужденного за разглашение государственной тайны.

В ответ республика вернула двух своих граждан — сотрудников СИБ. Обмен по формуле «пять на пять» прошел на границе Белоруссии и Польши.

В заявлении партии подчеркивается, что сложившаяся ситуация, по их оценке, не имеет аналогов в истории спецслужб. Представители политсилы утверждают, что не существует подтвержденных случаев, когда государство соглашалось бы передать бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих сотрудников.

«Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Молдавия и Украина являются одними из самых коррумпированных постсоветских стран. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.