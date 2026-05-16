11:42, 16 мая 2026

В России ответили на прогноз Запада о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию

Варвара Кошечкина

Фото: Александр Река / ТАСС

Гипотеза о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию не означает, что именно так и произойдет, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на соответствующий прогноз Центра геополитики JPMorgan.

«Никто не может запретить JPMorgan рассуждать вслух. Они рассуждают, строят какие-то гипотезы, но это вовсе не означает, что именно по этому сценарию пойдет развитие событий. Хотя в известном смысле это побуждает людей к раздумьям, к поиску каких-то приемлемых решений», — прокомментировал Карасин.

То, что они опубликовали такой вариант, наверное, заставит людей еще раз задуматься над возможными сценариями завершения украинского кризиса

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Центр геополитики JPMorgan заявил, что наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине становится финский сценарий.

Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20 процентов территории, но сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с СССР, напомнили они.

