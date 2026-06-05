Путин заявил о печальном состоянии западных финансов

Путин: Доверие к Западу подорвано из-за состояния его государственных финансов

Доверие к Западу подрывается из-за печального состояния его государственных финансов. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о большом государственном долге и бюджетных дефицитах. Государственный долг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7 процента. Худшие показатели известны: у Греции — 146 процентов, у Италии — 137, у Франции — 115, а у Бельгии — 108 процентов. У России — 16,4 процента, констатировал Путин.

Он также отметил, что дефицит бюджета ЕС в 2025 году составил 3,1 процента ВВП. Максимальные показатели здесь продемонстрировали Польша, Бельгия, Франция, США.

«В России 2,6 процента», — уточнил Путин.

По прогнозам, государственные долги Евросоюза и еврозоны будут увеличиваться в 2026 году на фоне наращивания военных расходов и дефицита бюджета. В 2026 году госдолг в среднем по ЕС вырастет до 83,8 процента ВВП, а в еврозоне показатель достигнет отметки в 89,8 процента.