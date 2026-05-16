На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине становится финский сценарий. Это утверждает Центр геополитики JPMorgan.

Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20 процентов территории, но сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с СССР. Согласно ему, страна сохраняла свой суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против Советского Союза действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории.

При этом, оговариваются аналитики, на этот сценарий могут повлиять внешние факторы, которые ухудшат положение Киева. В частности, речь идет о войне в Иране, из-за которой сократились поставки оружия на Украину и выросли спрос и цены на российские энергоносители. Еще одним риском является способность президента США Дональда Трампа надавить на Киев, чтобы Украина приняла согласованные Вашингтоном и Москвой условия.

В Финляндии выступили против финского сценария для Киева

Еще в 2025 году президент Финляндии Александр Стубб выступил с утверждением, что сторонники Киева не допустят повторения финского сценария на Украине. «Этого не должно произойти. Украина не должна оказаться в той же ситуации, в которой [оказались] мы после Второй мировой войны. И я уверен, что мы этого не допустим», — сказал финский лидер. Стубб убежден, что в первую очередь нужно достичь прекращения огня на Украине, а затем переходить к переговорам о территориях.

Профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» также высказался, что финскому сценарию завершения конфликта на Украине препятствуют США и страны Европы, которые нацелены на продолжение боевых действий. По словам политолога, Финляндия, которая в 1944 году решила заключить перемирие с СССР и выйти из войны, была гораздо более независима в принятии решений. В результате после окончания конфликта она смогла выстроить дружественные отношения с Советским Союзом. Саймонс выразил уверенность, что конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится до полной победы России.

Корейский, грузинский и остальные сценарии

Помимо финского, ранее эксперты и политики также допускали иные исходы украинского конфликта. В частности, президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о возможности наступления корейского сценария, когда Корейский полуостров был разделен по 38-й параллели. Он указал, что такой вариант нежелателен, поскольку КНДР и Южная Корея были разведены без мирного договора.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба допустил развитие ситуации по условному азербайджано-армянскому сценарию. По его словам, он заключается в «подготовке к отвоеванию или конституционному возвращению своих территорий».

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен предположил наступление на Украине грузинского сценария. Подобный сценарий исключает присутствие иностранных войск и предоставление гарантий безопасности, в том числе и финансовых. При этом в него, вероятно, может войти пакет помощи для восстановления страны, но без конфискации замороженных российских активов.