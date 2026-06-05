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08:32, 5 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об участии элитной бригады ВСУ в боях за Комсомольское

РИА Новости: Бои за Комсомольское проиграла элитная 25-я бригада ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист заявил, что элитная 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла потери в боях за Комсомольское. Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что несмотря на элитный статус украинских бойцов, российские солдаты группировки «Восток» оказались сильнее и полностью заняли поселок. «Порядка одной-двух рот было, соответственно, все были обезврежены. Кто-то был взят в плен, кто-то был уничтожен», — сказал Танкист.

Российские войска 4 июня взяли под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». По данным Минобороны, ВСУ потеряли 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 7 единиц мототехники, а также 5 наземных роботизированных комплексов.

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