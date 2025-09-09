Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 9 сентября 2025МирЭксклюзив

Вероятность финского сценария завершения конфликта на Украины оценили

Политолог Грег Саймонс: Финскому сценарию на Украине препятствуют США и Европа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Финскому сценарию завершения конфликта на Украине препятствуют США и страны Европы, которые нацелены на продолжение боевых действий. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Украина является полностью зависимым государством от США и Европейского союза. У нее нет такой свободы действий», — сравнил он нынешний конфликт с положением Финляндии в конце Второй мировой войны.

По словам политолога, Финляндия, которая в 1944 году решила заключить перемирие с СССР и выйти из войны, была гораздо более независима в принятии решений.

В результате после окончания конфликта она смогла выстроить дружественные отношения с Советским Союзом, добиться высоких показателей экономического роста и уровня жизни, но ее внешнеполитический курс был подотчетен Москве. Эта модель получила названия «финляндизация», которую эксперты предлагают для решения украинского кризиса.

Ранее политолог Олег Бондаренко назвал первый шаг для любого сценария урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, прежде всего необходимо добиться перемирия на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    Беспилотник атаковал флотилию Греты Тунберг на пути в Газу

    Вероятность финского сценария завершения конфликта на Украины оценили

    Молодая российская туристка пропала в курортном городе

    Голикова отметила ослабившиеся попытки отмены русской культуры

    Названы преимущества умного дрона-камикадзе «КУБ»

    В Сочи погиб мирный житель после атаки ВСУ

    В США предложили прекратить военную помощь Украине и другим странам

    Бориса Джонсона уличили в незаконной деятельности

    В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Деревянко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости