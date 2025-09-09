Назван первый шаг для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Олег Бондаренко: На Украине сначала необходимо добиться перемирия

Прежде чем рассуждать о моделях урегулирования конфликта на Украине, необходимо добиться соглашения о перемирии. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Сначала должно быть заключено соглашение о перемирии. Это станет первым шагом любого сценария», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам политолога, для поиска модели разрешения конфликта не стоит обращаться к историческим аналогиям. «Будет какая-то новая конфигурация», — подчеркнул он, комментируя возможность финского или корейского сценария завершения военных действий и послевоенного урегулирования на Украине.

Ранее о недостатках «корейского сценария» окончания конфликта на Украине рассказал политолог Грег Саймонс. По его словам, он не приведет к снятию проблемы безопасности для России.