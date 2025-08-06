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09:43, 6 августа 2025Мир

В США предположили сценарий окончания конфликта на Украине

Аналитик Брайен: Конфликт на Украине закончится грузинским сценарием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине может закончиться грузинским сценарием. Такой прогноз в своей статье для журнала The Weapons and Strategy дал бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов», — предположил аналитик.

По мнению Брайена такой сценарий исключает интеграцию Украины в НАТО и Евросоюз (ЕС), что рано или поздно приведет к ее возвращению на орбиту России.

Ранее доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что конфликт на Украине закончится по корейскому сценарию.

ЖЗЛ
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