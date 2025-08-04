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11:11, 4 августа 2025МирЭксклюзив

Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

Политолог Борис Межуев: Мир на Украине будет заключен по корейскому сценарию
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

После ультиматума президента США Дональда Трампа России мир на Украине все равно может быть заключен по «корейскому сценарию». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев.

«Я по-прежнему считаю, что конфликт завершится по "корейскому сценарию" — возможно, с определенными оговорками. Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи Российской армии», — спрогнозировал он.

По словам политолога, к этому решению в какой-то момент придет Россия. На данный момент неясно, где именно остановится линия фронта и какими будут издержки. «Там, где остановятся наши войска — там и пройдет граница России», — указал эксперт.

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Под «корейским сценарием» обычно понимается проведение демаркационной линии по линии соприкосновения и создание вокруг нее демилитаризованной зоны, а также последующее заключение соглашения о прекращении огня (но не полноценного мирного договора). При этом обе стороны конфликта посчитали себя победителями.

Ранее Борис Межуев назвал главную причину глобального конфликта США и Китая. По его мнению, державы соревнуются в сфере искусственного интеллекта.

ЖЗЛ
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