Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

Зеленский: Окончательного документа о прекращении конфликта может не быть

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность завершения конфликта в стране по «корейскому сценарию». Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 сентября, передает УНИАН.

По словам Зеленского, Украине нужны гарантии безопасности, и это отличает конфликт от ситуации с разделением Южной и Северной Кореи. «Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. <...> Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны», — сказал он.

Зеленский согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявлял, что Украине нужны гарантии безопасности до окончания военного конфликта — например, после прекращения огня.

Ранее Зеленский оценил расходы Украины на боевые действия. По его словам, в бюджете страны заложено только 60 миллиардов долларов при необходимых 120 миллиардах.