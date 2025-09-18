Бывший СССР
Зеленский двумя буквами объяснил перспективы конфликта с Россией

Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» для Киева в конфликте с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» для Киева в конфликте с Россией. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский отмечает, что Украине необходимо около 120 миллиардов долларов для продолжения ведения боевых действий на следующий год. В бюджете Украины заложено лишь 60 миллиардов.

Еще 60 миллиардов Киеву нужно найти, добавил президент Украины.

«План "А" для нас — это завершить войну, план "Б" — найти 120 миллиардов долларов», — подытожил Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский провел закрытую встречу с членами правящей партии «Слуга народа». По словам депутата Верховной Рады — Георгия Мазурашу — там украинский лидер объявил о намерении воевать с Россией до конца. Еще один парламентарий — Ярослав Железнякотметил, что Зеленский не будет отдавать Донбасс Российской Федерации.

