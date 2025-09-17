Бывший СССР
16:45, 17 сентября 2025

Депутат Рады раскрыл планы Зеленского «воевать до конца»

Депутат Рады Мазурашу: Зеленский намерен воевать до конца
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен воевать с Россией до конца. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, слова которого передает «Страна.ua».

По его словам, украинский лидер «как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками».

Он добавил, что Зеленский, помимо этого, заявил о необходимости найти для продолжения военных действий 120 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Зеленский сделал заявление о разрешении конфликта. Он публично сказал депутатам, что не будет отдавать Донбасс Российской Федерации.

