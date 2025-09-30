Украинский конфликт может быть закончен по армяно-азербайджанскому сценарию. Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью «Обозревателю».
«(...) мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому алгоритму: будем готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий», — предрек он.
Кулеба также рассказал о втором возможном сценарии, который он назвал финским, имея в виду поражение Финляндии в войне с Советским Союзом.
29 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. В Кремле подчеркнули, что причины подобных заявлений неизвестны.