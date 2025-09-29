Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 29 сентября 2025Бывший СССР

На Украине захотели закончить конфликт до конца года

Сибига: Украина хочет закончить конфликт в 2025 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига во время его выступления на форуме по безопасности в Варшаве, трансляцию которого вел Mint.

«Мы хотим закончить эту войну в этом году», — заявил он во время выступления, отметив, что после встречи президентов есть положительная динамика.

Сибига при этом отметил, что не видит возможности для встречи для мирного урегулирования в Москве, что ранее предлагал президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Объемы экспорта российской нефти в Индию оценили

    Никас Сафронов дал совет Киркорову насчет памятника отцу Бедросу

    В Европе турист отправился в поход и был найден бездыханным несколько месяцев спустя

    Любимые сапоги принцессы Дианы из 80-х вернулись в моду

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Главу управления Росгвардии Северной Осетии задержали за взятки

    Стало известно о смерти на СВО троих родных братьев в течение года

    Создателя Fifa, Battlefield и The Sims продали за 55 миллиардов

    В офисе Зеленского анонсировали соглашение с США о поставках оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости