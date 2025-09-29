На Украине захотели закончить конфликт до конца года

Сибига: Украина хочет закончить конфликт в 2025 году

Украина хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига во время его выступления на форуме по безопасности в Варшаве, трансляцию которого вел Mint.

«Мы хотим закончить эту войну в этом году», — заявил он во время выступления, отметив, что после встречи президентов есть положительная динамика.

Сибига при этом отметил, что не видит возможности для встречи для мирного урегулирования в Москве, что ранее предлагал президент России Владимир Путин.