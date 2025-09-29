Бывший СССР
На Украине попросили признать войну России и НАТО

Сибига попросил признать, что идет война России и НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил признать факт, что в настоящий момент идет война России и НАТО. Трансляцию его выступления на форуме по безопасности в Варшаве вел Mint.

«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом... Нам нужно признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, в необъявленной войне», — рассказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, также выступая в Варшаве на форуме по вопросам безопасности, засмеялся после вопроса журналистов об уверенности в поддержке Киева со стороны президента США Дональда Трампа. После этого Зеленский начал говорить о том, что Белый дом «изменил риторику», а также отметил, что считает позицию Трампа сбалансированной.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления политиков стран Запада о возможной третьей мировой войне.

