20:47, 27 сентября 2025

Лавров заявил о тревоге России из-за заявлений о третьей мировой войне

Лавров: Россию тревожат заявления Запада о третьей мировой войне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он призвал не забывать об истории и уроках прошлого в ситуации, «когда в Европе вновь поднимает голову нацизм и набирает обороты милитаризация». Лавров заявил, что Россия не выступает за революции, а лишь призывает государства следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной. «Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, что теперь мы не окажемся в этой ситуации. Однако все шло к третьей мировой войне», — отметил глава Белого дома.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также оценивает возможность начала третьей мировой войны как минимальную. Она объяснила, что мир радикально изменился, и призвала страны ЕС ответить на все новые вызовы, в том числе доказать себе, союзникам и противникам, что у них есть воля и способность защитить себя.

