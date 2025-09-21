Мир
12:39, 21 сентября 2025Мир

Фон дер Ляйен оценила возможность начала третьей мировой войны

Soir: Фон дер Ляйен заявила, что мир не движется к третьей мировой войне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оценила возможность начала третьей мировой войны как минимальную. Об этом она заявила газете Soir.

«Нет [мы не движемся к третьей мировой войне], но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава ЕК объяснила, что мир радикально изменился, и призвала страны ЕС ответить на все новые вызовы, в том числе доказать себе, союзникам и противникам, что у них есть воля и способность защитить себя. Фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза должны сами нести ответственность за свои войска, а также потребности своих вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Урсула Фон дер Ляйен оценила вероятность ухода с поста раньше срока ради должности президента ФРГ. Она заявила, что не намерена оставить пост в Еврокомиссии и не рассматривает такую возможность.

