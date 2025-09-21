Мир
12:23, 21 сентября 2025Мир

Фон дер Ляйен оценила вероятность ухода с поста раньше срока

Фон дер Ляйен заявила, что не оставит пост в Еврокомиссии раньше срока
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pascal Bastien / AP

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен оценила вероятность ухода с поста раньше срока ради должности президента ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен заявила, что не намерена оставить пост в Еврокомиссии и не рассматривает такую возможность. «Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Еврокомиссии и не имею намерения выполнять другие обязанности», — подчеркнула она.

Политик сделала заявление на фоне информации, появившейся в СМИ, согласно которой в ближайшее время ей могут предложить баллотироваться на пост президента ФРГ.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения председателя ЕК на пост президента ФРГ в 2027 году. Такое решение помогло бы ХДС войти в историю, представив первую женщину-президента в стране.

