Фон дер Ляйен захотели сделать президентом Германии

Spiegel: Мерц рассматривает фон дер Ляйен на пост президента ФРГ в 2027 году

Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ в 2027 году. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«В правительственных кругах недавно появилась информация, что лидер ХДС рассматривает другую кандидатуру: Урсулу фон дер Ляйен», — сказано в сообщении.

Издание подчеркивает, что такой шаг позволил бы ХДС войти в историю, представив первую женщину-президента в стране. Для фон дер Ляйен, в свою очередь, это стало бы логичным завершением политической карьеры после поста председателя Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен попала в коррупционный скандал из-за закупок Европейским союзом (ЕС) вакцин от коронавируса во время пандемии.