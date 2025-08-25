Мир
14:25, 25 августа 2025

Фон дер Ляйен захотели сделать президентом Германии

Spiegel: Мерц рассматривает фон дер Ляйен на пост президента ФРГ в 2027 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Florence Lo / Reuters

Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ в 2027 году. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«В правительственных кругах недавно появилась информация, что лидер ХДС рассматривает другую кандидатуру: Урсулу фон дер Ляйен», — сказано в сообщении.

Издание подчеркивает, что такой шаг позволил бы ХДС войти в историю, представив первую женщину-президента в стране. Для фон дер Ляйен, в свою очередь, это стало бы логичным завершением политической карьеры после поста председателя Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен попала в коррупционный скандал из-за закупок Европейским союзом (ЕС) вакцин от коронавируса во время пандемии.

