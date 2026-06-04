Два фрукта призвали хранить отдельно от остальных

Эксперт Фернандес: Яблоки и бананы ускоряют созревание других фруктов

Эксперт по ведению домашнего хозяйства Мария Фернандес заявила, что два фрукта всегда необходимо хранить отдельно от остальных. Ее рекомендацию опубликовало издание El Confidencial.

Фернандес призвала не класть яблоки и бананы рядом с другими фруктами, поскольку созревание последних существенно ускорится. Из-за этого они потеряют твердость, поменяют цвет, а количество сахара в них значительно увеличится, пояснила специалистка.

Особенно не стоит хранить яблоки и бананы с грушами, киви, персиками и авокадо, продолжила она. Дело в том, что эти фрукты и так созревают очень быстро, а такое соседство приведет к тому, что они испортятся буквально за несколько дней или даже часов, подчеркнула Фернандес.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал о пользе зеленых бананов. Их, утверждает он, рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.