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Забота о себе
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16:28, 4 июня 2026Забота о себе

Два фрукта призвали хранить отдельно от остальных

Эксперт Фернандес: Яблоки и бананы ускоряют созревание других фруктов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Imago / Janine Schmitz / Photothek.d / Globallookpress.com

Эксперт по ведению домашнего хозяйства Мария Фернандес заявила, что два фрукта всегда необходимо хранить отдельно от остальных. Ее рекомендацию опубликовало издание El Confidencial.

Фернандес призвала не класть яблоки и бананы рядом с другими фруктами, поскольку созревание последних существенно ускорится. Из-за этого они потеряют твердость, поменяют цвет, а количество сахара в них значительно увеличится, пояснила специалистка.

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Особенно не стоит хранить яблоки и бананы с грушами, киви, персиками и авокадо, продолжила она. Дело в том, что эти фрукты и так созревают очень быстро, а такое соседство приведет к тому, что они испортятся буквально за несколько дней или даже часов, подчеркнула Фернандес.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал о пользе зеленых бананов. Их, утверждает он, рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.

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