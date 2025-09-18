Трамп оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины

Трамп: Конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной

Конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслирует Белый дом.

«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, что теперь мы не окажемся в этой ситуации. Однако все шло к третьей мировой войне», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался своим российским коллегой Владимиром Путиным в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Путин меня подвел. Действительно подвел», — сказал он.