Трамп разочаровался в Путине

Трамп заявил, что Путин подвел его

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался своим российским коллегой Владимиром Путиным в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

По словам Трампа, Соединенным Штатам уже удалось урегулировать семь войн, однако разрешение именно украинского конфликта он посчитал «самым простым вариантом» из-за личных отношений с Путиным.

«Путин меня подвел. Действительно подвел», — признал хозяин Белого дома.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией.