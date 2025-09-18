Мир
Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

Лавров: Трамп хочет убрать тему Украины с повестки дня и наладить связи с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мое ощущение, что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная Байденом (...) война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у действующих американских властей «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы», поэтому налаживание двухсторонних связей может стать непростым.

Ранее Лавров заявил, что разочарование Трампа темпами урегулирования конфликта на Украине объясняется его склонностью к поиску «быстрых решений».

