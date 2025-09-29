Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 29 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

Зеленский нервно засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на форуме по вопросам безопасности в Варшаве, засмеялся после вопроса журналистов об уверенности в поддержке Киева со стороны президента США Дональда Трампа. На такую деталь в поведении политика обратило внимание агентство РИА Новости.

«Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении. Отмечается, что так украинский лидер отреагировал на вопрос о том, есть ли у него 100-процентная уверенность в том, что Трамп его поддерживает.

Как утверждает агентство, заминка и смешок главы государства были встречены смехом в зале. После этого Зеленский начал говорить о том, что Вашингтон «изменил риторику», а также отметил, что считает сбалансированной позицию трампа. При этом на изначальный вопрос он не ответил.

Владимир Зеленский также заявил, что США сформировали новое отношение к конфликту на Украине. Он подчеркнул, что одной из задач Киева является сохранение положения, при котором отношение Вашингтона к происходящему будет соответствовать отношению Брюсселя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости