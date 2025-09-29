Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

Зеленский нервно засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на форуме по вопросам безопасности в Варшаве, засмеялся после вопроса журналистов об уверенности в поддержке Киева со стороны президента США Дональда Трампа. На такую деталь в поведении политика обратило внимание агентство РИА Новости.

«Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении. Отмечается, что так украинский лидер отреагировал на вопрос о том, есть ли у него 100-процентная уверенность в том, что Трамп его поддерживает.

Как утверждает агентство, заминка и смешок главы государства были встречены смехом в зале. После этого Зеленский начал говорить о том, что Вашингтон «изменил риторику», а также отметил, что считает сбалансированной позицию трампа. При этом на изначальный вопрос он не ответил.

Владимир Зеленский также заявил, что США сформировали новое отношение к конфликту на Украине. Он подчеркнул, что одной из задач Киева является сохранение положения, при котором отношение Вашингтона к происходящему будет соответствовать отношению Брюсселя.