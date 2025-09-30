Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:31, 30 сентября 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на заявления Украины о завершении конфликта в этом году

Песков: Кремлю неизвестны причины заявлений о завершении конфликта в 2025 году
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В России ответили на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о завершении конфликта в 2025 году. Комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать», — ответил он на вопрос журналистов об оптимизме Киева в отношении урегулирования украинского конфликта.

29 сентября Сибига заявил, что Украина хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. Он добавил, что не видит возможности встречи лидеров для мирного урегулирования в Москве.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его слова о том, что у России есть хорошее предложение для Киева по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Глава района в граничащем с Украиной регионе покинет пост

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости