В Кремле ответили на заявления Украины о завершении конфликта в этом году

В России ответили на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о завершении конфликта в 2025 году. Комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать», — ответил он на вопрос журналистов об оптимизме Киева в отношении урегулирования украинского конфликта.

29 сентября Сибига заявил, что Украина хочет закончить вооруженный конфликт в 2025 году. Он добавил, что не видит возможности встречи лидеров для мирного урегулирования в Москве.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его слова о том, что у России есть хорошее предложение для Киева по урегулированию конфликта на Украине.