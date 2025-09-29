Зеленский раскритиковал Лукашенко за слова об урегулировании конфликта на Украине

Зеленский: Лукашенко живет в собственном мире, он изолировал себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко живет в «собственном мире». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Он так построил его, изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. Но этот дом размером со страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима», — раскритиковал Зеленский Лукашенко.

26 сентября Лукашенко сообщил, что узнал от российского президента Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине. По словам представителя Минска, оно было в том числе «услышано» на Аляске американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева. Белорусский президент посоветовал Зеленскому успокоиться после угроз атаки на Кремль.