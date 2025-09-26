Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться после слов об ударе по Кремлю

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прекратить угрожать Кремлю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, видео его высказывания опубликовано в Telegram.

«Заявлять можно все. А если Кремль ударит по [офису президента Украины на улице] Банковой — что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться», — посоветовал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, у России и Украины в настоящее время есть «хорошее предложение на столе».

Ранее Зеленский обратился с угрозой к Кремлю. Представитель Киева посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.