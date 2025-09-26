Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прекратить угрожать Кремлю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, видео его высказывания опубликовано в Telegram.
«Заявлять можно все. А если Кремль ударит по [офису президента Украины на улице] Банковой — что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться», — посоветовал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, у России и Украины в настоящее время есть «хорошее предложение на столе».
Ранее Зеленский обратился с угрозой к Кремлю. Представитель Киева посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.