Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прекратить угрожать Кремлю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналисту Павлу Зарубину, видео его высказывания опубликовано в Telegram.

«Заявлять можно все. А если Кремль ударит по [офису президента Украины на улице] Банковой — что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться», — посоветовал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, у России и Украины в настоящее время есть «хорошее предложение на столе».

Ранее Зеленский обратился с угрозой к Кремлю. Представитель Киева посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ.

