Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 25 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский обратился с угрозой к Кремлю

Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Те, кто работают в Кремле, должны знать, где находятся бомбоубежища, потому что Киев готов использовать против России дальнобойное оружие США. С такой угрозой к Кремлю обратился президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью доступен на YouTube-канале издания Axios.

Журналист спросил у Зеленского, какой совет он бы дал тем, кто работает в Кремле.

«Если у нас будет такое дальнобойное оружие от США, мы его применим. (...) Они должны знать, где находятся их бомбоубежища. Если они не остановят войну, оно им все равно понадобится», — ответил украинский лидер.

В интервью Зеленский также заявил, что готов уйти с должности президента Украины после окончания конфликта. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости