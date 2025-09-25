Зеленский обратился с угрозой к Кремлю

Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ

Те, кто работают в Кремле, должны знать, где находятся бомбоубежища, потому что Киев готов использовать против России дальнобойное оружие США. С такой угрозой к Кремлю обратился президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью доступен на YouTube-канале издания Axios.

Журналист спросил у Зеленского, какой совет он бы дал тем, кто работает в Кремле.

«Если у нас будет такое дальнобойное оружие от США, мы его применим. (...) Они должны знать, где находятся их бомбоубежища. Если они не остановят войну, оно им все равно понадобится», — ответил украинский лидер.

В интервью Зеленский также заявил, что готов уйти с должности президента Украины после окончания конфликта. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.