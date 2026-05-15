Бывший СССР
JPMorgan: Конфликт на Украине завершится по «финскому сценарию»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине становится «финский сценарий». Это утверждает Центр геополитики JPMorgan.

Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20 процентов территории, но сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году.

При этом, оговариваются аналитики, на этот сценарий могут повлиять внешние факторы, которые ухудшат положение Киева. В частности, речь идет о войне в Иране, из-за которой сократились поставки оружия на Украину и выросли спрос и цены на российские энергоносители. Еще одним риском является способность президента США Дональда Трампа надавить на Киев, чтобы Украина приняла согласованные Вашингтоном и Москвой условия.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.

