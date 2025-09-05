Мир
Стубб высказался о повторении финского сценария на Украине

Стубб: Сторонники Киева не допустят повторения сценария Финляндии на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Сторонники Киева не допустят повторения финского сценария на Украине. С таким утверждением выступил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию L'Express.

«Этого не должно произойти. Украина не должна оказаться в той же ситуации, в которой [оказались] мы после Второй мировой войны. И я уверен, что мы этого не допустим», — сказал финский лидер.

Стубб убежден, что в первую очередь нужно достичь прекращения огня на Украине, а затем переходить к переговорам о территориях.

Ранее Стубб заявил, что якобы знает всю критически важную информацию о России, но при этом все равно продолжает спать спокойно. Он добавил, что финны не боятся соседства с Россией и чувствуют себя «невозмутимо».

