19:17, 5 сентября 2025

Стубб рассказал о влиянии России на его сон

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что знает якобы всю критически важную информацию о России, но при этом все равно продолжает спать спокойно. Об этом глава государства заявил в интервью радиостанции France Inter.

«Я единственный финн, обладающей возможностью получить всю важную информацию о России, и я сплю спокойно, без проблем», — отметил финский лидер.

Также Стубб отметил, что финны не боятся соседства с Россией и чувствуют себя «невозмутимо». Он объяснил это тем, что страна «обеспечивает безопасность Североатлантического альянса».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывание Стубба о том, что Финляндия победила СССР в 1944 указывают на его неадекватность и он «слетел с катушек». Она напомнила, что Россия и Финляндия — соседи, а слова финского президента демонстрируют его агрессивное желание милитаризации региона.

