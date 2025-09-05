Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 5 сентября 2025Мир

Захарова заявила о неадекватности президента Финляндии

Захарова: Слова Стубба о победе над СССР показали, что он слетел с катушек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что Хельсинки победили СССР в 1944 указывают на его неадекватность, он «слетел с катушек». Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению "слетел с катушек". Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно. Хоть я вынуждена сказать, что они просто малоадекватны», — считает дипломат.

Захарова также напомнила, что Россия и Финляндия — соседи, а слова Стубба демонстрируют его агрессивное желание милитаризации региона.

Ранее Стубб заявил, что страна считает себя победителем в войне с СССР, поскольку сохранила независимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков заявил о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

    Стивен Сигал приехал на ВЭФ

    Песков рассказал о сложностях в организации встречи России и Украины на высшем уровне

    ВСУ попытались атаковать российский регион восемью беспилотниками

    В Кремле раскрыли позицию Путина по Украине

    В Кремле допустили продолжение переговоров с Украиной в стамбульском формате

    Захарова заявила о неадекватности президента Финляндии

    Раскрыта возможность появления нового военного альянса с участием России

    Бывшая военная раскрыла правду о сексе и насилии на флоте США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости