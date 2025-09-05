Захарова заявила о неадекватности президента Финляндии

Захарова: Слова Стубба о победе над СССР показали, что он слетел с катушек

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что Хельсинки победили СССР в 1944 указывают на его неадекватность, он «слетел с катушек». Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению "слетел с катушек". Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно. Хоть я вынуждена сказать, что они просто малоадекватны», — считает дипломат.

Захарова также напомнила, что Россия и Финляндия — соседи, а слова Стубба демонстрируют его агрессивное желание милитаризации региона.

Ранее Стубб заявил, что страна считает себя победителем в войне с СССР, поскольку сохранила независимость.