Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:52, 3 сентября 2025Мир

Президенту Финляндии указали на невнимательность после слов о «победе» над СССР

Мягков: Стубб бредит, когда говорит о «победе» Финляндии над СССР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб начинает бредить, когда всерьез делает заявления о победе своей страны в 1944-м над СССР. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с журналистами РИА Новости.

«Такое впечатление, что человек, а в данном случае руководитель целого государства, бредит. Или очень невнимательно изучал документы советско-финских переговоров 1944 года и мирного договора, который был подписан в сентябре того же года», — заявил Мягков.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна считает себя победителем в войне с СССР, поскольку сохранила независимость. По словам политика, Украина сейчас находится в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году. Он связал этот факт с тем, что на сегодняшний день у Киева есть союзники, которые работают над гарантиями безопасности, продолжая помогать в экономическом плане.

Высшие российские официальные лица прокомментировали высказывание финского президента. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Стубба о победе Финляндии над СССР подсказкой Зеленскому, а официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что российское дипведомство уже развернуто ответило Стуббу про участие Финляндии во Второй мировой войне на стороне Адольфа Гитлера, в блокаде Ленинграда и других эпизодах геноцида советского народа и Холокоста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада в Пекине

    В Москве у станции метро заметили полосу препятствий из электросамокатов

    В США назвали два варианта окончания СВО для Украины

    52-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала снимок в бикини без фотошопа

    Женщина стала жертвой любовного треугольника

    Девушка решила удивить свекровь и оконфузилась

    Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Президенту Финляндии указали на невнимательность после слов о «победе» над СССР

    Еще один российский аэропорт приостановил полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости