18:42, 2 сентября 2025

Захарова повторила урок истории для президента Финляндии

Захарова: Стубб с первого раза не понял, что Финляндия не победила СССР
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Финляндии Александр Стубб с первого раза не понял, что его страна не победила в войне с СССР в 1944 году. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российский МИД уже развернуто ответил ему про участие Финляндии во Второй мировой войне на стороне Гитлера, блокаде Ленинграда и других эпизодах геноцида советского народа и Холокоста.

«Не понял с первого раза — бывает. Можем повторить», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства кратко описала историю заключения мирного договора между Финляндией и СССР в 1944 году, напомнив, что окончательная «победа» пришла в 1947 году с подписанием Парижского мирного договора, подтверждавшего положения Московского перемирия.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия «победила» в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, поскольку у Киева есть союзники, которых тогда не было у Хельсинки.

