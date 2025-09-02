Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 2 сентября 2025Мир

Президент Финляндии заявил о победе страны в войне с СССР

Стубб: Финляндия победила в войне с СССР, поскольку сохранила независимость
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / POOL / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. Его слова приводит журнал The Economist.

«Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость», — сказал Стубб.

По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, поскольку у Киева есть союзники, которые работают над гарантиями безопасности и продолжают оказывать ему экономическую помощь.

Ранее Стубб заявил, что отношения России и стран Европы восстановятся после завершения конфликта на Украине, но уже не будут прежними. «Мы не можем повернуть ход истории вспять», — отметил финский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о скором изменении границы России

    Пассажир самолета набросился на российского полицейского в аэропорту

    На российском кладбище выделили гектар земли для захоронения военных

    В России упала ставка по вкладам на два года

    Президент Финляндии заявил о победе страны в войне с СССР

    Российский подросток рассказал на видео о подготовке теракта на оборонном предприятии

    Моди приветствовал инвестиции в одну отрасль экономики Индии

    Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

    В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

    Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости