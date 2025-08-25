Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

Стубб: Отношения России и Европы восстановятся после СВО, но не будут прежними

Отношения России и Европы восстановятся после завершения специальной военной операции (СВО), но они уже не будут прежними. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на открытии Парламентской конференции Балтийского моря в Мариехамне на Аландских островах, передает ТАСС.

«Восстановление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме станет возможным только после достижения справедливого и продолжительного мира на Украине», — сказал он.

Стубб добавил, что новые отношения России и Европы будут значительно отличаться от существующих до начала СВО связей. «Мы не можем повернуть ход истории вспять», — отметил финский лидер.

Ранее Стубб резко высказался в адрес Москвы, заявив, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями безопасности Украине.