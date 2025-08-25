Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 25 августа 2025Мир

Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

Стубб: Отношения России и Европы восстановятся после СВО, но не будут прежними
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Globallookpress.com

Отношения России и Европы восстановятся после завершения специальной военной операции (СВО), но они уже не будут прежними. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на открытии Парламентской конференции Балтийского моря в Мариехамне на Аландских островах, передает ТАСС.

«Восстановление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме станет возможным только после достижения справедливого и продолжительного мира на Украине», — сказал он.

Стубб добавил, что новые отношения России и Европы будут значительно отличаться от существующих до начала СВО связей. «Мы не можем повернуть ход истории вспять», — отметил финский лидер.

Ранее Стубб резко высказался в адрес Москвы, заявив, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями безопасности Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Боец СВО стал помощником главы российского региона

    ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости