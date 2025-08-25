Мир
10:24, 25 августа 2025Мир

Президент Финляндии резко высказался о России

Стубб: Россия не будет указывать Европе и США, что делать с гарантиями Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями Украине. Об этом он сказал в интервью программе One Nation на телеканале Fox News.

«Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности», — отметил политик.

Он подчеркнул, что Европа будет продолжать поддерживать Киев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует размещать свои войска на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона отвергает гарантии безопасности для Киева в логике противостояния с Москвой. По его словам, европейские страны на саммите в Вашингтоне попытались продвигать свою повестку дня, нацеленную на объединение Украины с западным миром для того, чтобы продолжить политику сдерживания России и конфронтации с Москвой.

    Президент Финляндии резко высказался о России

