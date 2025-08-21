Лавров высказался о гарантиях безопасности для Украины

Лавров: Москва отвергает гарантии безопасности в логике противостояния России

Россия отвергает гарантии безопасности для Украины в логике противостояния с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда сейчас вслед за саммитом России и США на Аляске, (...) европейские страны поехали вслед за господином [Владимиром] Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России (...), имея в виду, конечно, по-прежнему нанесение нам стратегического поражения, конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», — рассказал Лавров.

Он добавил, что предлагаемые гарантии безопасности нацелены на объединение Украины с западным миром для того, чтобы продолжить политику сдерживания России и конфронтации с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским при условии, если требующие обсуждения на высшем уровне вопросы будут хорошо проработаны.