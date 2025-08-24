Мир
23:15, 24 августа 2025Мир

Вэнс высказался о планах размещения войск США на Украине

Вэнс: США не планируют размещать свои войска на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kyle Mazza / UNF News / Consolidated News Photos / Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о планах размещения американских войск на территории Украины — по его словам, Вашингтон не планирует это делать. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Президент [США Дональд Трамп] выразился предельно ясно. На Украине не будет наземных войск», — сказал он. По его словам, США, однако, продолжат помогать Киеву добиться гарантий безопасности для последующего прекращения боевых действий со своей стороны, а Россия — со своей.

Прежде Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине — территории и гарантии безопасности. По его словам, первый вопрос является ключевым для россиян, а второй — для украинцев.

Американский вице-президент также описал сроки завершения конфликта на Украине. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — сказал он.

    Все новости