Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:15, 24 августа 2025Мир

Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

Вэнс: Надеюсь, что конфликт на Украине завершится за три или шесть месяцев
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает телеканал NBC News.

Вице-президент заявил, что у США есть президент, который активно занимается дипломатией для прекращения кровопролития. Таким образом он ответил на вопрос о сроках завершения конфликта. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — поделился своими мыслями в рамках передачи Meet the Press («Встреча с прессой») Вэнс.

В ходе интервью американский вице-президент рассказал о переговорных методах администрации Трампа. «В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо упремся в стену. А если упремся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления», — объяснил собеседник NBC News. По словам Вэнса, именно такая энергичная дипломатия и положит конец кровопролитию.

Также Джэй Ди Вэнс заявил, что Россия впервые за три с половиной года этого конфликта пошла на значительные уступки президенту США Трампу. Он подчеркнул, что официальная Москва также говорит о необходимости урегулирования.

Ранее экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы добиться мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Донбасс сравнили с ядовитой пилюлей для Украины

    Футболист «Крыльев Советов» провел гендер-пати для болельщиков перед матчем РПЛ

    В США раскрыли детали переговорного процесса по Украине

    Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

    Россиян призвали внести несколько изменений в диету ради сохранения здоровья мозга

    В Госдуме раскритиковали идею о штрафах для фармацевтов

    Зеленского повеселили удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости