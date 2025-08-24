Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

Вэнс: Надеюсь, что конфликт на Украине завершится за три или шесть месяцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает телеканал NBC News.

Вице-президент заявил, что у США есть президент, который активно занимается дипломатией для прекращения кровопролития. Таким образом он ответил на вопрос о сроках завершения конфликта. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — поделился своими мыслями в рамках передачи Meet the Press («Встреча с прессой») Вэнс.

В ходе интервью американский вице-президент рассказал о переговорных методах администрации Трампа. «В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо упремся в стену. А если упремся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления», — объяснил собеседник NBC News. По словам Вэнса, именно такая энергичная дипломатия и положит конец кровопролитию.

Также Джэй Ди Вэнс заявил, что Россия впервые за три с половиной года этого конфликта пошла на значительные уступки президенту США Трампу. Он подчеркнул, что официальная Москва также говорит о необходимости урегулирования.

Ранее экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы добиться мирного соглашения.